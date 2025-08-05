В Беларуси хотят изменить закон о военном положении из-за войны РФ против Украины

Совместные учения РФ и Беларуси

Напомним, совместные военные учения России и Беларуси "Запад-2025", в рамках которых перебрасываются войска к границам, запланированы на середину сентября.

В Москве утверждают, что маневры будут иметь исключительно оборонительный характер и направлены на отработку действий в ответ на возможную агрессию против так называемого Союзного государства.

В то же время главнокомандующий Вооруженных сил Украины Александр Сырский предостерег, что под прикрытием этих учений может происходить скрытое формирование наступательных группировок войск.

Эксперты также вспоминают начало войны, когда российские войска, прибывшие в Беларусь под предлогом учений "Запад", остались в стране и затем пытались наступать оттуда на Киев.