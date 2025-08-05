В Беларуси хотят изменить закон о военном положении из-за войны РФ против Украины

Министерство обороны Беларуси инициировало законодательные изменения, которые теоретически позволят ввести военное положение в стране из-за полномасштабной войны России против Украины.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Минобороны Беларуси.
Проект закона "Об изменении законов по вопросам обеспечения военной безопасности и обороны" уже передан на рассмотрение в нижнюю палату парламента.
Законопроект предусматривает:
Напомним, совместные военные учения России и Беларуси "Запад-2025", в рамках которых перебрасываются войска к границам, запланированы на середину сентября.
В Москве утверждают, что маневры будут иметь исключительно оборонительный характер и направлены на отработку действий в ответ на возможную агрессию против так называемого Союзного государства.
В то же время главнокомандующий Вооруженных сил Украины Александр Сырский предостерег, что под прикрытием этих учений может происходить скрытое формирование наступательных группировок войск.
Эксперты также вспоминают начало войны, когда российские войска, прибывшие в Беларусь под предлогом учений "Запад", остались в стране и затем пытались наступать оттуда на Киев.