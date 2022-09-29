В Беларуси готовят места для размещения 20 тысяч мобилизованных из России. Они должны пополнить дислоцированные в Беларуси подразделения ВС РФ.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram заместителя министра обороны Анны Маляр.
По ее словам, в результате пополнения, соотношение "опытных" и "молодых" военных должно составить 1 к 5. Как пишет Маляр, для размещения планируется использовать существующие военные фонды, а также гражданские помещения и здания.
"Под эти нужды передают склады, ангары и другие помещения заброшенных сельскохозяйственных предприятий и фермерских хозяйств. Соответствующие указания были предоставлены ВС Беларуси и местным советам", - говорит она.
После увеличения штата подразделения будут использовать российскую военную технику со складов на территории Беларуси.
"Также планируется усиление за счет техники и вооружения, снятых с хранения на территории РФ. Нехватку техники для перевозки личного состава оккупационных войск планируется пополнить путем мобилизации гражданских грузовых и легковых автомобилей", - добавила она.
Кроме того, власти Беларуси дали указание правоохранительным органам содействовать представителям ВС РФ в мобилизации российских граждан, недавно въехавших на территорию страны.
Напомним, ранее британская разведка оценила угрозу Украине со стороны Беларуси.
Также в Беларуси пообещали не наносить удар по Украине. Однако именно с белорусской территории началось полномасштабное вторжение на суверенную территорию.
В начале сентября Лукашенко выступил за войну РФ против Украины, но Беларусь в бой не поведет.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.