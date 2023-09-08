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В Беларуси демонтировали уже больше половины лагеря "вагнеровцев", - "Гаюн"

Фото: в Беларуси демонтировали уже больше половины лагеря "вагнеровцев" (Getty Images)
Автор: Татьяна Степанова

В Беларуси уже демонтировали больше половины лагеря наемников ЧВК "Вагнера", работы по разбору палаток продолжаются.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на мониторинговую группу "Белорусский Гаюн".

Как сообщается, в лагере ЧВК "Вагнера" в селе Цель под Осиповичами продолжается активный демонтаж палаток, начавшийся еще 28 июля.

По нашим данным мониторинговой группы, к началу демонтажа лагерь насчитывал около 292 палаток (включая палатки для хозяйственных нужд), а на текущий момент разобрано уже более 160 единиц, то есть 55%.

Отмечается, что с момента последних спутниковых снимков за 23 августа убрали еще более 60 палаток. Самый активный период демонтажа пришелся на конец августа.

По состоянию на 8 сентября, лагерь ЧВК "Вагнера" насчитывает около 130 палаток или около 45% от начального количества.

"Белорусский Гаюн" напомнил, что в июне сообщалось о том, что в Беларусь приедет до 10 тысяч вагнеровцев. Поэтому лагерь строили в расчете на это количество. Вероятно, палатки демонтируют потому, что они оказались ненужными, поскольку приехало меньше наемников, чем ожидалось.

"Вагнеровцы" в Беларуси

После неудачного бунта главаря ЧВК "Вагнера" Евгения Пригожина в РФ часть его боевиков прибыла в Беларусь. В Польше и Литве считалось, что наемники могут проводить провокации на границе стран НАТО.

Недавно самолет с Пригожиным на борту разбился в России. Следственный комитет РФ подтвердил его смерть. Однако, по словам самопровозглашенного белорусского диктатора Александра Лукашенко, наемники останутся в Беларуси.

Позже стало известно, что политическое руководство России хочет к середине сентября отправить большую часть наемников ЧВК "Вагнера" в Африку.

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