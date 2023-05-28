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Россия передала Беларуси новую партию С-400. "Гаюн" узнал, где их разместили

Новина українською →
Воскресенье 28 мая 2023 21:28
Россия передала Беларуси новую партию С-400. "Гаюн" узнал, где их разместили Фото: Россия передала Беларуси новую партию С-400 (t.me/Hajun_BY)
Автор: Валерия Полищук

Россия передала Беларуси очередной комплект зенитного ракетного комплекса С-400. Его привезли в 25-й ракетный арсенал в Минской области.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение "Белорусского Гаюна" в Telegram.

По данным проекта, сегодня во второй половине дня эшелон, который перевозил ЗРК С-400, был замечен в районе Колосово (Столбцовский район, Минская область).

После этого эшелон с ЗРК прибыл на территорию 25-го арсенала ракетно-артиллерийского вооружения (в/ч 25819), который находится около п. Новоколосово (Столбцовский район, Минская область).

В ближайшее время комплекс заступит на боевое дежурство.

Россия передала Беларуси новую партию С-400. &quot;Гаюн&quot; узнал, где их разместили

Что известно о ЗРК

С-400 ("Триумф") является российской зенитной ракетной системой большого и среднего радиуса действия, предварительно известной как С-300ПМ3.

Основной задачей этого зенитного ракетного комплекса (ЗРК) является поражение различных современных и перспективных объектов воздушно-космической атаки.

Он способен нейтрализовать разведывательные самолеты, стратегические и тактические авиационные аппараты, тактические и оперативно-тактические баллистические ракеты, а также баллистические ракеты средней дальности, гиперзвуковые цели, установки помех, а также самолеты радиолокационного дозора и наведения.

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