Беларусь снова продолжила военные учения с РФ

В Беларуси в очередной раз продолжили совместные с Россией военные учения. Они продлятся по меньшей мере до 5 мая.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Белорусский Гаюн" .

"Об этом свидетельствует график проведения учений на белорусских полигонах. 29-30 апреля станут выходными для некоторых полигонов, а другие продолжают работать без перерыва: "Осиповичский", "Доманово", "Лепельский", "Обуз-Лесновский" и "Гожский". Кроме того, 1 мая будет выходным на "Борисовском", "Брестском" и полигоне "Неман", - говорится в сообщении.

В общем, продолжение учений на белорусских полигонах пока выглядит так: с 1 мая и до:

227 общевойсковой полигон "Борисовский" (Борисовский район) до 06.05;

Полигон "Гожский" 6 омбр. (Гродненский район) до 08.05;

Полигон "Брестский" 38 едшбр. (Брестский район) до 07.05;

Полигон "Осиповичский" 51 абр. (Осиповичский район) до 07.05;

212-й авиационный полигон "Неман" (Новогрудский район) до 05.05;

230 общевойсковой полигон "Обуз-Лесновский" (Барановичский район) до 08.05;

174 учебный полигон ВВС и войск ПВО "Доманово" (Ивацевичский район) до 07.05;

Полигон "Лепельский" 19 омбр. (Лепельский район) до 07.05.

Дополнительно 27.04 – 29.04 в работе будет 210-й авиационный полигон ВВС и войск ПВО (полигон "Ружаны").