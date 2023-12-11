Беларусь в очередной раз продлила военные учения с РФ. Они идут уже 85 недель

Как отмечается, полигоны "Доманово" и "Гожский" продолжают работу без перерывов, а остальные были на выходных 9 и 10 декабря.

Белорусско-российские военные учения на полигонах продолжаются с 11 декабря и до:

227 общевойсковой полигон "Борисовский" (Борисовский район) до 16.12;

Полигон "Гожский" 6 омбр. (Гродненский район) до 18.12;

Полигон "Брестский" 38 едшбр. (Брестский район) до 17:12;

Полигон "Осиповичский" 51 абр. (Осиповичский район) до 15:12;

212-й авиационный полигон "Неман" (Новогрудский район) до 15.12;

230 общевойсковой полигон "Обуз-Лесневский" (Барановичский район) до 15.12;

174 учебный полигон ВВС и войск ПВО «Доманово» (Ивацевичский район) до 17.12;

Полигон "Лепельский" 19 омбр. (Лепельский район) до 16:12.

"Обучение идет непрерывно с 29 апреля 2022 года. Общее количество удлинений составляет 85 недель", - отметили в мониторинговой группе.

Фото: Беларусь снова продлила военные учения с Россией (t.me/Hajun_BY)

Роль Беларуси в войне России против Украины

Напомним, Беларусь помогает России в войне против Украины. Еще в начале полномасштабного вторжения российские террористы атаковали нашу страну, в том числе и с территории Беларуси. Тогда же враг захватил часть Киевской, Черниговской и Сумской областей. Позже наши воины докупали территорию.

Также россияне использовали Беларусь для нанесения ракетных ударов по нашей стране.

Кроме того, следует отметить, что так называемые российско-белорусские учения позволяют Москве удерживать в Беларуси свои войска.

Командующий Объединенными Силами ВСУ Сергей Наев подчеркнул, что украинские военные следят за границей с Беларусью и в случае угрозы готовы оперативно реагировать.