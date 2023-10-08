Беларусь еще раз продлила военные учения с россиянами

Беларусь снова продлила совместные с Россией военные учения. Они проходят на белорусских полигонах.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на мониторинговую группу "Беларускі Гаюн".
Отмечается, что военные учения продлили по меньшей мере до 15 октября. Они продолжаются на 8 полигонах.
Полигоны, на которых проходят учения белорусской и русской армий:
Белорусско-российские учения начались после полномасштабного вторжения российских захватчиков в Украину - 29 апреля 2022 года. Они продлятся уже 76 недель.
Напомним, как отмечают украинские военные, Беларусь помогает России в войне против Украины. В феврале 2022 года с белорусской территории в Украину заходила российская техника.
Так называемые российско-белорусские учения позволяют Москве удерживать в Беларуси свои войска. Также на территории Беларуси располагались боевики ЧВК "Вагнера".
Командующий Объединенными Силами ВСУ Сергей Наев подчеркнул, что украинские военные следят за границей с Беларусью и в случае угрозы готовы оперативно реагировать.
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