ua ru
Пн, 26 июня News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Коронавирус Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Беларусь продлила запрет на полеты возле Украины еще на три месяца. Угроза ударов остается

Новина українською →
Беларусь, Понедельник 26 июня 2023 14:15
Беларусь продлила запрет на полеты возле Украины еще на три месяца. Угроза ударов остается Фото: угроза ракетных ударов со стороны Беларуси остается, по меньшей мере, до октября 2023 года (иллюстрация/Getty Images)
Автор: Наталия Гурковская

Угроза ракетных обстрелов Украины со стороны Беларуси сохраняется еще на три месяца. На юге страны, откуда происходят запуски ракет по Украине, продлили ограничения для полетов гражданских самолетов с 1 июля до 1 октября.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на мониторинговую группу "Беларускі Гаюн".

"Действие зоны ограничения для полётов всех типов гражданских воздушных судов (включая БПЛА) на высотах от 0 до 19 800 метров на юге Беларуси продлено согласно NOTAMN O0403/23 с 1 июля до 1 октября 2023 года", - говорится в сообщении.

При этом отмечается, что данное ограничение не распространяется на авиацию ВС РБ и Госпогранкомитета РБ, а также на авиацию МЧС РБ, которая используется при тушении пожаров. Территория зоны ограничения не изменилась.

Беларусь продлила запрет на полеты возле Украины еще на три месяца. Угроза ударов остается

Запрет на полеты возле Украины

Запрет на полеты над южной частью Беларуси был введён 24 февраля прошлого года с началом российского вторжения в Украину. Именно с юга Беларуси и происходят запуски ракет по территории Украины. С начала войны с территории Беларуси по украинским городам было запущено не меньше 721 ракеты.

"Последний ракетный запуск по территории Украины из воздушного пространства РБ был зафиксирован 6 октября 2022 года", - добавляют в мониторинговой группе, отмечая, что таким образом, угроза ракетных обстрелов территории Украины из воздушного пространства Беларуси сохраняется как минимум еще на три месяца.

Напомним, что последний раз Беларусь продлевала подобный запрет на полеты в марте 2023 года до 1 июля.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Беларусь
NEWS
Перебрасывает ли РФ "вагнеровцев" на Беларусь после бунта Пригожина: ответ ГУР
Перебрасывает ли РФ "вагнеровцев" на Беларусь после бунта Пригожина: ответ ГУР
DAILY
Ольга Стефанишина: В Вильнюсе Украине нужна политическая ясность насчет членства в НАТО
Милан Леличполитический обозреватель РБК-Украина Ольга Стефанишина: В Вильнюсе Украине нужна политическая ясность насчет членства в НАТО