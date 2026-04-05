ua en ru
Пн, 06 апреля Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle Спецпроекты
Мирный план США Графики отключения света Война в Украине
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Новости » Война в Украине

Беларусь поставляет России шасси для ЗРГК "Панцирь", - расследование

23:20 05.04.2026 Вс
2 мин
Новая платформа имеет ряд преимуществ по сравнению с российским КамАЗом, который использовали россияне ранее
aimg Антон Корж
Беларусь поставляет России шасси для ЗРГК "Панцирь", - расследование Иллюстративное фото: ЗРГК "Панцирь" на шасси MAN-SX45 для ОАЭ (Милитарный)

Беларусь с 2024 года начала поставки специализированных шасси МЗКТ для новой версии российских зенитных пушечно-ракетных комплексов (ЗГРК) "Панцирь-С1".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на"Милитарный" и расследование BelPol.

Использование новых платформ призвано решить хронические проблемы российских систем на базе КамАЗов, такие как низкая проходимость и склонность к опрокидыванию. Минский завод колесных тягачей (МЗКТ) должен был поставить России 18 единиц шасси модели МЗКТ-7930-312.

Новая платформа имеет бронированную кабину, разделение лобового стекла на две части вместо трех, и ряд других важных отличий. Одно из главных - это улучшенная стабилизация: КамАЗы часто опрокидывались из-за высокого центра тяжести боевого модуля.

"Отдельно стоит обратить внимание, что согласно документам для интеграции на шасси МЗКТ проходил именно боевой модуль (БМ) 72В6.00.00.000-08. Индекс 72В6 указывает на то, что речь идет именно о модификации "Панцирь-С1" для нужд ВС РФ, а не экспортные версии или модернизированную версию "Панцирь-С2", - отмечает издание.

Вероятно, часть контракта уже выполнена и техника задействована в войне против Украины. В частности, пораженный в Мариуполе комплекс "Панцирь-С1" имел характерный силуэт шасси МЗКТ. Ранее его ошибочно идентифицировали как брянское шасси (БАЗ) из-за нетипичной для российских версий бронированной кабины.

Интересно, что в свое время шасси МЗКТ Россия рассматривала для другого контракта. Речь шла о поставке ЗРГК "Панцирь" для ОАЭ.

В результате решили, что все ЗРГК "Панцирь-С1" для ОАЭ будут поставляться на колесной платформе 8×8 компании MAN - MAN-SX45", - добавило издание.

Фото: BelPol

Напомним, что спецназовцы Центра спецопераций "Альфа" Службы безопасности Украины в 2025 году дальнобойными ударами вдвое сократили количество российских зенитных ракетно-пушечных комплексов "Панцирь".

В целом последние несколько месяцев украинские военные усиленно выбивают российские системы ПВО. Так, 4 апреля Силы обороны нанесли серии прицельных ударов по объектам противовоздушной обороны врага, уничтожив редкую станцию радиолокации комплекса С-400 в Крыму и зенитные системы на востоке.

Не упустите главное! Подпишитесь на наши обновления в Google!
Или читайте нас там, где вам удобно!
Новости
Последствия удара по жилой застройке Одессы: убиты 3 человека, среди 10 раненых - младенец
Аналитика
Подготовка к зиме под вопросом: почему Украине может не хватить газа, денег и света
Подготовка к зиме под вопросом: почему Украине может не хватить газа, денег и света