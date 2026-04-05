Беларусь поставляет России шасси для ЗРГК "Панцирь", - расследование

Беларусь с 2024 года начала поставки специализированных шасси МЗКТ для новой версии российских зенитных пушечно-ракетных комплексов (ЗГРК) "Панцирь-С1".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Милитарный " и расследование BelPol.

Использование новых платформ призвано решить хронические проблемы российских систем на базе КамАЗов, такие как низкая проходимость и склонность к опрокидыванию. Минский завод колесных тягачей (МЗКТ) должен был поставить России 18 единиц шасси модели МЗКТ-7930-312.

Новая платформа имеет бронированную кабину, разделение лобового стекла на две части вместо трех, и ряд других важных отличий. Одно из главных - это улучшенная стабилизация: КамАЗы часто опрокидывались из-за высокого центра тяжести боевого модуля.

"Отдельно стоит обратить внимание, что согласно документам для интеграции на шасси МЗКТ проходил именно боевой модуль (БМ) 72В6.00.00.000-08. Индекс 72В6 указывает на то, что речь идет именно о модификации "Панцирь-С1" для нужд ВС РФ, а не экспортные версии или модернизированную версию "Панцирь-С2", - отмечает издание.

Вероятно, часть контракта уже выполнена и техника задействована в войне против Украины. В частности, пораженный в Мариуполе комплекс "Панцирь-С1" имел характерный силуэт шасси МЗКТ. Ранее его ошибочно идентифицировали как брянское шасси (БАЗ) из-за нетипичной для российских версий бронированной кабины.

Интересно, что в свое время шасси МЗКТ Россия рассматривала для другого контракта. Речь шла о поставке ЗРГК "Панцирь" для ОАЭ.

В результате решили, что все ЗРГК "Панцирь-С1" для ОАЭ будут поставляться на колесной платформе 8×8 компании MAN - MAN-SX45", - добавило издание.