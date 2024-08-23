Беларусь перебросила к границе с Украиной не менее тысячи военных, - "Гаюн"

Беларусь перебраіывает войска к границе с Украиной

Напомним, недавно самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что Беларусь перебросила почти треть своей армии к границе с Украиной. Это связано с тем, что там якобы находятся более 120 тысяч украинских военных.

10 августа в Беларуси заявили, что направят войска и системы "Искандер", "Полонез", чтобы якобы усилить области, граничащие с Украиной.

Также Минобороны Беларуси показало танки, которые якобы перебрасывает в приграничные с Украиной регионы.

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