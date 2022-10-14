ua ru
Пт, 14 октября News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Коронавирус Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Беларусь передала РФ состав с техникой и боеприпасами, он прибыл в Крым, - Генштаб

Новина українською →
Минск, Пятница 14 октября 2022 18:43
Беларусь передала РФ состав с техникой и боеприпасами, он прибыл в Крым, - Генштаб Фото: Беларусь направила России новый состав с техникой и боеприпасами (t.me/modmilby)
Автор: Константин Широкун

Руководство республики Беларусь продолжает оказывать помощь Российской Федерации для осуществления военной агрессии на территории Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook Генерального штаба ВСУ.

По имеющейся информации, очередной эшелон с вооружением, военной техникой и боеприпасами прибыл из Гомеля на временно оккупированную территорию АР Крым.

Ранее РБК-Украина писало о том, что 11 октября были замечены сразу несколько новых эшелонов с расконсервированной военной техникой Беларуси, которую, по всей видимости, увозят в направлении России. Также в сети появилось видео с военной техникой, которая направляется из Беларуси в сторону РФ.

Кроме того, стало известно, что Россия перебрасывает в Беларусь иранские дроны-камикадзе "Shahed-136". По состоянию на 10 октября на территорию страны было завезено 32 беспилотника, поставки еще 8 ожидаются в ближайшие дни.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Вторжение России в Украину Беларусь
NEWS
Это не клуб с привилегиями. Зеленский резко прошелся по Красному Кресту из-за пленных
Это не клуб с привилегиями. Зеленский резко прошелся по Красному Кресту из-за пленных
DAILY
"За день вывозим до 10 раненых": медик штурмовой бригады о боях на Донбассе
Анастасия Рокитнакорреспондент РБК-Украина "За день вывозим до 10 раненых": медик штурмовой бригады о боях на Донбассе