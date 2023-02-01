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Беларусь могла получить дивизион "Искандеров", - "Беларускі Гаюн"

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Беларусь, Среда 01 февраля 2023 13:38
Беларусь могла получить дивизион "Искандеров", - "Беларускі Гаюн" Фото: Беларусь могла получить дивизион "Искандеров" (t.me/modmilby)
Автор: Елизавета Драбкина

Беларусь могла получить один дивизион оперативно-тактического ракетного комплекса "Искандер".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Беларускі Гаюн".

Минобороны Беларуси сообщило, что беларусские военные приступили к полной самостоятельной эксплуатации "Искандер". Так, вояки уже прошли обучение в России и осуществили практическую подготовку на полигонах Вооруженных сил Беларуси. Расчеты укомплектованы исключительно офицерами, прапорщиками и военными, который проходят службу по контракту.

Сообщается, что в состав комплекса входит самоходная пусковая установка, транспортно-заряжающая машина, командно-штабная машина, машина регламента и технического обслуживания, пункт подготовки информации и машина жизнеобеспечения.

"Судя по опубликованным фото/видео, ВС РБ могли получить один дивизион "Искандеров", - считает "Гаюн".

Отметим, что в дивизион входит четыре пусковые установки на восемь баллистических ракет.

По словам начальника ракетных войск и артиллерии Вооруженных сил Беларуси, в стране "находится достаточный запас ракет к комплексу, который позволит выполнить любую задачу на дальности до 500 км". Это значит, что беларусские военные получили модификацию "Искандер-М" (имеет радиус поражения до 500 км), и которая находится на вооружении Вооруженных сил РФ, а не, например, "Искандер-Э" (экспортный вариант с дальностью поражения до 280 км).

Отмечается, что на опубликованных видео Минобороны Беларуси замазаны нарукавные знаки военных, которые эксплуатируют "Искандеры". "Гаюн" указывает, что, вероятнее всего, комплекс поступил на вооружение 465-й ракетной бригады (в/ч 61732, Осиповичский район), на вооружении которой находятся 3 дивизиона советских ТРК "Точка-У".

Как сообщалось ранее, в Беларуси заявили о начале новых учений с Россией, в рамках которых будут планировать "применение войск" двух стран.

Кроме того, Россия перебросила в Беларусь новые подразделения военных для подготовки.

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