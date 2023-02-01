Беларусь могла получить дивизион "Искандеров", - "Беларускі Гаюн"

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Беларускі Гаюн" .

Минобороны Беларуси сообщило, что беларусские военные приступили к полной самостоятельной эксплуатации "Искандер". Так, вояки уже прошли обучение в России и осуществили практическую подготовку на полигонах Вооруженных сил Беларуси. Расчеты укомплектованы исключительно офицерами, прапорщиками и военными, который проходят службу по контракту.

Сообщается, что в состав комплекса входит самоходная пусковая установка, транспортно-заряжающая машина, командно-штабная машина, машина регламента и технического обслуживания, пункт подготовки информации и машина жизнеобеспечения.

"Судя по опубликованным фото/видео, ВС РБ могли получить один дивизион "Искандеров", - считает "Гаюн".

Отметим, что в дивизион входит четыре пусковые установки на восемь баллистических ракет.

По словам начальника ракетных войск и артиллерии Вооруженных сил Беларуси, в стране "находится достаточный запас ракет к комплексу, который позволит выполнить любую задачу на дальности до 500 км". Это значит, что беларусские военные получили модификацию "Искандер-М" (имеет радиус поражения до 500 км), и которая находится на вооружении Вооруженных сил РФ, а не, например, "Искандер-Э" (экспортный вариант с дальностью поражения до 280 км).

Отмечается, что на опубликованных видео Минобороны Беларуси замазаны нарукавные знаки военных, которые эксплуатируют "Искандеры". "Гаюн" указывает, что, вероятнее всего, комплекс поступил на вооружение 465-й ракетной бригады (в/ч 61732, Осиповичский район), на вооружении которой находятся 3 дивизиона советских ТРК "Точка-У".