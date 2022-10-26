Вспомнили о "братском народе". В Беларуси обратились к ВСУ, обвинив в "запугивании" (видео)

Минобороны Беларуси опубликовало видео с обращением военных к ВСУ, где уверяют, что, якобы, если ВСУ "не хотят войны, то ее не будет". Также военные говорят о некой технологии ИПСО, якобы действующей в Украине, целью которой является "запугивание" военных Беларуси.

"Наш ответ коллегам из ВСУ. Ваша ИПСО (информационно-психологическая спецоперация, - ред.) запускает пафосные ролики с обращением к белорусам, пытаются нас в чем-то обвинить, местами даже запугать. Но мы-то с вами люди военные и понимаем, что запугивание - удел слабых. Уже неплохо то, что вы вспомнили, что мы братские народы, это позитивный сигнал", - говорится в заявлении.

При этом, военные Беларуси просят их не "провоцировать", поскольку они якобы "не хотят войны".

"Если вы не хотите войны - ее не будет! Не провоцируйте нас, не пытайтесь запугивать, не нагнетайте, и будет так, как вы хотите. Мы войны не хотим и никому не угрожаем. Но на вызовы и провокации ответим без промедления!" - утверждают ВС Беларуси.