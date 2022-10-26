Вспомнили о "братском народе". В Беларуси обратились к ВСУ, обвинив в "запугивании" (видео)
Минобороны Беларуси опубликовало видео с обращением военных к ВСУ, где уверяют, что, якобы, если ВСУ "не хотят войны, то ее не будет". Также военные говорят о некой технологии ИПСО, якобы действующей в Украине, целью которой является "запугивание" военных Беларуси.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Минобороны Беларуси.
"Наш ответ коллегам из ВСУ. Ваша ИПСО (информационно-психологическая спецоперация, - ред.) запускает пафосные ролики с обращением к белорусам, пытаются нас в чем-то обвинить, местами даже запугать. Но мы-то с вами люди военные и понимаем, что запугивание - удел слабых. Уже неплохо то, что вы вспомнили, что мы братские народы, это позитивный сигнал", - говорится в заявлении.
При этом, военные Беларуси просят их не "провоцировать", поскольку они якобы "не хотят войны".
"Если вы не хотите войны - ее не будет! Не провоцируйте нас, не пытайтесь запугивать, не нагнетайте, и будет так, как вы хотите. Мы войны не хотим и никому не угрожаем. Но на вызовы и провокации ответим без промедления!" - утверждают ВС Беларуси.
Ранее ВСУ обратились к гражданам и военным Беларуси с призывом не выполнять приказы руководства о вступлении в войну против Украины.
Как сообщалось, буквально 24 октября ВСУ опубликовали срочное обращение к российским оккупантам, которых "кидают на убой" на войну в Украину.
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