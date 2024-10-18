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Россия может совершить провокацию на НПЗ в Беларуси, - ЦПД

Мозырь, Пятница 18 октября 2024 11:23
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Россия может совершить провокацию на НПЗ в Беларуси, - ЦПД Фото: РФ может совершить провокацию в Беларуси (Getty Images)
Автор: Наталья Юрченко

Российские дроны во время атак на Украину продолжают залетать в Беларусь. Не исключается, что РФ может совершить провокацию на нефтеперерабатывающем в Беларуси.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал руководителя Центра противодействия дезинформации (ЦПД) Андрея Коваленко.

По его словам, семь российских дронов ночью 18 октября пролетели над Беларусью. За сентябрь был зафиксирован пролет 30 беспилотников.

Коваленко добавил, что был зафиксирован ранее даже удар "Шахеда" вблизи Мозыря, где находится нефтеперерабатывающий завод.

"Все идет к тому, что Россия таки совершит провокацию против Беларуси, в результате которой могут пострадать как гражданские, так и сам НПЗ. И это сознательные действия россиян", - заявил он.

Ночная атака дронов

В ночь на 18 октября Россия нанесла массированный удар по Украине. Оккупанты выпустили 135 ударных дронов и беспилотников неустановленного типа. ПВО работала в Одесской, Сумской, Черкасской, Киевской, Житомирской, Кировоградской, Черниговской, Полтавской, Хмельницкой, Ровенской, Харьковской, Херсонской, Волынской, Винницкой областях.

Силы ПВО уничтожили 80 дронов, еще 44 беспилотника локационно потеряны, два - улетели в Беларусь. По состоянию на утро боевая работа продолжалась.

В Киеве ночью раздавались взрывы, работала ПВО, но попаданий не зафиксировано.

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