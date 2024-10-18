Россия может совершить провокацию на НПЗ в Беларуси, - ЦПД

Российские дроны во время атак на Украину продолжают залетать в Беларусь. Не исключается, что РФ может совершить провокацию на нефтеперерабатывающем в Беларуси.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал руководителя Центра противодействия дезинформации (ЦПД) Андрея Коваленко.

По его словам, семь российских дронов ночью 18 октября пролетели над Беларусью. За сентябрь был зафиксирован пролет 30 беспилотников.

Коваленко добавил, что был зафиксирован ранее даже удар "Шахеда" вблизи Мозыря, где находится нефтеперерабатывающий завод.

"Все идет к тому, что Россия таки совершит провокацию против Беларуси, в результате которой могут пострадать как гражданские, так и сам НПЗ. И это сознательные действия россиян", - заявил он.