В Белом доме нашли главного кандидата на замену Уолтца, - Axios

Кандидатура Миллера появилась вскоре после того, как в четверг президент США Дональд Трамп снял Майка Уолтца с поста советника по национальной безопасности и назначил его следующим послом в ООН.

Обязанности Уолтца временно исполняет госсекретарь Марко Рубио, но источники Axios утверждают, что он и так занят управлением Госдепартаментом.

Собеседники издания утверждают, что Трамп склонен доверять небольшому числу советников, поэтому не будет ничего необычного, если Миллер будет занимать должности советника по вопросам внутренней безопасности и советника по национальной безопасности.

При этом один из источников издания отметил, что Миллер сигнализировал о своем интересе к этой должности.

Но еще один собеседник заверяет, что Миллер может не захотеть эту работу, "если она отвлечет его от его настоящей любви - иммиграционной политики".