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В Белом доме отрицают шпионаж журналиста, задержанного в России

Фото: в Белом доме отрицают шпионаж журналиста (flickr.com whitehouse)
Автор: Карина Левицкая

Администрация американского президента Джо Байдена заявляет, что нет одних доказательств, что задержанный в России журналист был шпионом.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на CNN.

Напомним, сегодня журналиста The Wall Street Journal Эвана Гершковича задержали в России. Его обвиняют якобы в "шпионаже за предприятием российского ВПК".

Позже Лефортовский районный суд Москвы арестовал журналиста. Ему может грозить до 20 лет лишения свободы.

The Wall Street Journal обратилось в Россию с требованием уволить своего журналиста Эвана Гершковича, которого задержали сотрудники Федеральной службы безопасности.

Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что США решительно осуждают арест журналиста Wall Street Journal Эвана Гершковича в России.

Детальнее о событии читайте в материале РБК-Украина.

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