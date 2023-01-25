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Танки Abrams помогут Украине достичь большего успеха на поле боя, - Кирби

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Вашингтон, Среда 25 января 2023 22:09
Танки Abrams помогут Украине достичь большего успеха на поле боя, - Кирби Фото: Джон Кирби, координатор Совета нацбезопасности в Белом доме (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

Американские танки Abrams сделают свой вклад в достижение большего успеха для Украины в войне с Россией.

Как сообщает РБК-Украина со ссылкой на Sky News, об этом заявил координатор по стратегическим коммуникациям в Совете нацбезопасности Белого дома Джон Кирби.

Он напомнил, что США никогда не исключали поставки танков Украине в вопросе военной помощи.

"Боевые действия продолжают меняться и развиваться, и мы думаем, что россияне попытаются выждать некоторое время зимой, чтобы потом перегруппироваться и подготовиться к крупным наступательным операциям в Украине", - отметил Кирби.

Поэтому, по его словам, Украине необходимо будет использовать не только боевую технику, но и управлять логистикой для поддержки подразделений на открытой местности.

"Эти танки определенно будут способствовать таким усилиям и смогут внести свой вклад в достижение большего успеха на поле боя для Украины", - добавил Кирби.

Напомним, ранее президент США Джо Байден анонсировал передачу Украине 31 танка Abrams.

Позже стало известно, что, по информации Белого дома, поставки Abrams в Украину могут занять месяцы.

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