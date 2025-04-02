В Белом доме опровергли слухи об увольнении Маска, назвав их "мусором"

В Белом доме остро отреагировали на сообщения СМИ об увольнении американского бизнесмена Илона Маска с должности помощника президента США по управлению.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-секретаря Белого дома Кэролайн Левитт в соцсети Х.
Пресс-секретарь Белого дома опровергла слухи об отставке Маска в ближайшем будущем. Она назвала "мусором" публикацию газеты Politico о том, что Илон Маск вскоре покинет пост главы Департамента эффективности государственного управления (DOGE).
По ее словам, и Маск, и Трамп публично заявляли, что предприниматель отойдет от роли госслужащего, когда "его невероятная работа в DOGE будет завершена".
Напомним, сегодня издание Politico написало, что президент США Дональд Трамп сказал своим помощникам и министрам об отставке Маска, которая должна произойти вскоре.
По данным издания, Трамп доволен Маском и его инициативой по созданию Департамента эффективности правительства. Однако по данным источников, Трамп и Маск решили, что второму пора вернуться к своему бизнесу и взять на себя вспомогательную роль.
Один из источников издания сказал, что Маск, вероятнее всего, сохранит за собой неофициальную роль советника и продолжит время от времени появляться на территории Белого дома.
Другой же источник предостерег тех, кто думает, что Маск целиком исчезнет из орбиты Трампа. По его мнению, они "обманывают себя".
Добавим, что в прошлом году Маск активно поддерживал предвыборную кампанию Трампа на пост президента США и инвестировал в нее миллионы долларов.
После победы Трампа Маска был назначен руководить вновь созданным Департаментом эффективности государственного управления - DOGE. Целью ведомства был аудит госдеятельности, а также сокращение федерального правительства и бюджетных расходов.
Маск даже принял участие в первом заседании Кабинета министров президента США Дональда Трампа, что стало беспрецедентным случаем, так как Маск лишь консультант.
Однако на днях Трамп заявил, что Департамент эффективности государственного управления (DOGE) Илона Маска в "определенный момент" прекратит свое существование.
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