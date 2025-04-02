В Белом доме опровергли слухи об увольнении Маска, назвав их "мусором"

Пресс-секретарь Белого дома опровергла слухи об отставке Маска в ближайшем будущем. Она назвала "мусором" публикацию газеты Politico о том, что Илон Маск вскоре покинет пост главы Департамента эффективности государственного управления (DOGE).

По ее словам, и Маск, и Трамп публично заявляли, что предприниматель отойдет от роли госслужащего, когда "его невероятная работа в DOGE будет завершена".

Слухи об отставке Маска

Напомним, сегодня издание Politico написало, что президент США Дональд Трамп сказал своим помощникам и министрам об отставке Маска, которая должна произойти вскоре.

По данным издания, Трамп доволен Маском и его инициативой по созданию Департамента эффективности правительства. Однако по данным источников, Трамп и Маск решили, что второму пора вернуться к своему бизнесу и взять на себя вспомогательную роль.

Один из источников издания сказал, что Маск, вероятнее всего, сохранит за собой неофициальную роль советника и продолжит время от времени появляться на территории Белого дома.

Другой же источник предостерег тех, кто думает, что Маск целиком исчезнет из орбиты Трампа. По его мнению, они "обманывают себя".