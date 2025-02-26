Беспрецедентный случай. Маск принял участие в заседании Кабмина Трампа
Миллиардер Илон Маск принял участие в первом заседании Кабинета министров президента США Дональда Трампа. Это является беспрецедентным случаем, потому что Маск только консультант.
Об этом РБК-Украина со ссылкой на ВВС.
В частности, Трамп начал с "веселого заявления", что он собрал "замечательный" кабинет советников.
Он добавил, что одной из вещей, для которой его выбрали, было сбалансировать бюджеты и "вернуть наш бюджет в форму".
Затем он представил Илона Маска членам кабинета, говоря, что он "многим жертвует... и получает много похвалы, но он также получает удары".
После этого Маск встает и говорит, что "общая цель" команды DOGE - "помочь решить проблему огромного дефицита".
"Мы просто не можем это выдержать. Если так будет продолжаться и дальше, страна фактически станет банкротом. Это не необязательная вещь, это важная вещь", - сказал он.
Обращаясь к кабинету министров, Маск сказал, что DOGE, безусловно, будет делать ошибки, когда они будут продолжать, "но когда мы делаем ошибки, мы исправим это очень быстро".
Он приводит один пример в USAID, когда "мы случайно отменили - очень, очень ненадолго - профилактику Эболы".
"Я думаю, что все мы хотим профилактики Эболы, поэтому мы немедленно возобновили профилактику Эболы. Не было никаких сбоев", - добавил Маск.
Также Трамп обратился к Маску, попросив позволить "кабинету высказаться на секунду".
"Кто-то недоволен Илоном? Если вы недовольны, мы вышвырнем вас отсюда", - сказал президент США, вызвав новый смех и аплодисменты.
Трамп повторяет свою веру в то, что за технологическим миллиардером стоит кабинет министров, и приглашает Маска ответить.
"Это "лучший кабинет, буквально", - сказал Маск.
Отношения Трампа и Маска
Напомним, что ранее президент США Дональд Трамп призвал Илона Маска быть более агрессивным в отношении сокращения федерального правительства.
Также сообщалось, что возглавляемый Маском Департамент эффективности государственного управления (DOGE) уже уволил десятки тысяч государственных служащих.
Кроме того, Департамент правительственной эффективности Илона Маска (DOGE) заявил о сбережении 55 млрд долларов для США. Однако анализ показал, что эта цифра завышена.
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