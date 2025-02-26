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Беспрецедентный случай. Маск принял участие в заседании Кабмина Трампа

США, Среда 26 февраля 2025 21:51
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Беспрецедентный случай. Маск принял участие в заседании Кабмина Трампа Фото: миллиардер Илон Маск (Getty Images)
Автор: Наталия Гурковская

Миллиардер Илон Маск принял участие в первом заседании Кабинета министров президента США Дональда Трампа. Это является беспрецедентным случаем, потому что Маск только консультант.

Об этом РБК-Украина со ссылкой на ВВС.

В частности, Трамп начал с "веселого заявления", что он собрал "замечательный" кабинет советников.

Он добавил, что одной из вещей, для которой его выбрали, было сбалансировать бюджеты и "вернуть наш бюджет в форму".

Затем он представил Илона Маска членам кабинета, говоря, что он "многим жертвует... и получает много похвалы, но он также получает удары".

После этого Маск встает и говорит, что "общая цель" команды DOGE - "помочь решить проблему огромного дефицита".

"Мы просто не можем это выдержать. Если так будет продолжаться и дальше, страна фактически станет банкротом. Это не необязательная вещь, это важная вещь", - сказал он.

Обращаясь к кабинету министров, Маск сказал, что DOGE, безусловно, будет делать ошибки, когда они будут продолжать, "но когда мы делаем ошибки, мы исправим это очень быстро".

Он приводит один пример в USAID, когда "мы случайно отменили - очень, очень ненадолго - профилактику Эболы".

"Я думаю, что все мы хотим профилактики Эболы, поэтому мы немедленно возобновили профилактику Эболы. Не было никаких сбоев", - добавил Маск.

Также Трамп обратился к Маску, попросив позволить "кабинету высказаться на секунду".

"Кто-то недоволен Илоном? Если вы недовольны, мы вышвырнем вас отсюда", - сказал президент США, вызвав новый смех и аплодисменты.

Трамп повторяет свою веру в то, что за технологическим миллиардером стоит кабинет министров, и приглашает Маска ответить.

"Это "лучший кабинет, буквально", - сказал Маск.

Отношения Трампа и Маска

Напомним, что ранее президент США Дональд Трамп призвал Илона Маска быть более агрессивным в отношении сокращения федерального правительства.

Также сообщалось, что возглавляемый Маском Департамент эффективности государственного управления (DOGE) уже уволил десятки тысяч государственных служащих.

Кроме того, Департамент правительственной эффективности Илона Маска (DOGE) заявил о сбережении 55 млрд долларов для США. Однако анализ показал, что эта цифра завышена.

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