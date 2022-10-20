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В Белом доме рассказали о возможной тактике Беларуси на границе с Украиной

Фото: Джон Кирби, координатор Совета нацбезопасности в Белом доме (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

Беларусь может использовать своих солдат на границе с Украиной для того, чтобы проверить, сможет ли она отвлечь ВСУ на себя.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление координатора по стратегическим коммуникациям в Совете нацбезопасности Белого дома Джона Кирби, которое приводит журналист "Голоса Америки" Остап Ярыш в Twitter.

"Одна из тактик Беларуси может заключаться в том, чтобы посмотреть, смогут ли они заставить Украину применить живую силу на северной границе, чтобы отвлечь украинские силы, чтобы они не могли быть использованы в других местах на востоке или юге", - рассказал Кирби.

Напомним, ранее в Генштабе заявили о риске повторного наступления с территории Беларуси, но целью врагов будет не Киев.

Также мы писали, что Беларусь перебрасывает к границе с Украиной комплексы ПВО С-300.

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