В Белом доме отреагировали на угрозы Путина ответить на удары ВСУ по РФ

Она назвала озвученную диктатором РФ риторику "не новой для России" и добавила, что на самом деле это было "главным сообщением российской пропаганды в их войне".

Жан Пьер повторила сообщение о том, что война в Украине может завершиться в момент, когда Россия выведет свои войска из Украины. Однако, по ее словам, Белый дом не изменил позицию относительно ударов по тылам РФ.

"Политика не изменилась. Но я продолжу говорить, что президент (Джо Байден. - ред.) предан тому, чтобы Украина имела то, что ей нужно, чтобы защищаться от агрессии России, и чтобы защищать свою демократию", - сказала она.