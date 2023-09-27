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В Белом доме пока не могут подтвердить данные о смерти командующего ЧФ РФ

Фото: командующий Черноморским флотом РФ Виктор Соколов (росСМИ)
Автор: Владимир Костырин

В Белом доме в настоящее время нет информации, которая бы подтвердила или опровергла данные о смерти командующего Черноморским флотом РФ адмирала Виктора Соколова в результате ракетного удара ВСУ по штабу российского ЧФ в оккупированном Севастополе.

Об этом заявила пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер, передает РБК-Украина со ссылкой на ее брифинг.

Представитель администрации американского президента отметила, что "пока не может ничего подтвердить".

Она также добавила при этом, что в Белом доме знают о сообщениях относительно предположительной смерти российского адмирала.

Кроме того, по словам Жан-Пьер, также в администрации Джо Байдена знают о распространенном Министерством обороны РФ видео, на котором заметно, что Соколов якобы участвует в заседании коллегии.

Что этому предшествовало

Напомним, в Силах специальных операций ВСУ 25 сентября уточнили потери российских захватчиков в результате удара по штабу Черноморского флота РФ в оккупированном Севастополе, и отметили, что тогда погибли 34 офицера противника, среди них командующий ЧФ РФ Соколов. Еще 105 оккупантов были ранены.

На следующий день, 26 сентября, в Минобороны России показали кадры, на которых заметно, что командующий Черноморским флотом якобы участвует в заседании коллегии.

После этого в ССО в новом заявлении сообщили, что все еще уточняют данные относительно командующего Черноморским флотом.

Добавим, что министр обороны Украины Рустем Умеров также прокомментировал журналистам ситуацию и отметил, что вероятная смерть командующего российского Черноморского флота Соколова стала бы хорошей новостью и свидетельством деоккупации украинской территории.

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