В Белом доме пока не могут подтвердить данные о смерти командующего ЧФ РФ

Представитель администрации американского президента отметила, что "пока не может ничего подтвердить".

Она также добавила при этом, что в Белом доме знают о сообщениях относительно предположительной смерти российского адмирала.

Кроме того, по словам Жан-Пьер, также в администрации Джо Байдена знают о распространенном Министерством обороны РФ видео, на котором заметно, что Соколов якобы участвует в заседании коллегии.

Что этому предшествовало

Напомним, в Силах специальных операций ВСУ 25 сентября уточнили потери российских захватчиков в результате удара по штабу Черноморского флота РФ в оккупированном Севастополе, и отметили, что тогда погибли 34 офицера противника, среди них командующий ЧФ РФ Соколов. Еще 105 оккупантов были ранены.

На следующий день, 26 сентября, в Минобороны России показали кадры, на которых заметно, что командующий Черноморским флотом якобы участвует в заседании коллегии.

После этого в ССО в новом заявлении сообщили, что все еще уточняют данные относительно командующего Черноморским флотом.

Добавим, что министр обороны Украины Рустем Умеров также прокомментировал журналистам ситуацию и отметил, что вероятная смерть командующего российского Черноморского флота Соколова стала бы хорошей новостью и свидетельством деоккупации украинской территории.