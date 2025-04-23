В Белом доме озвучили условие, при котором Трамп готов уменьшить пошлины для Китая

Соединенные Штаты Америки не будут вводить одностороннее снижение тарифов, введенных против Китая.
Как сообщает РБК-Украина, об этом заявила пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт.
"Президент (Трамп - ред.) дал понять, что Китаю необходимо заключить соглашение с США, и мы оптимистично настроены на то, что это произойдет. И когда это произойдет, от президента будет зависеть, какой будет тарифная ставка в отношении Китая", - сказала Левитт.
Она заявила, что Штаты должны увидеть снижение тарифов и немонетарных тарифных барьеров со стороны Китая.
"Нам также необходимо продолжать следить за тем, чтобы эти компании за рубежом возвращали свои производства в Соединенные Штаты Америки, чтобы мы могли укрепить эти важнейшие цепочки поставок", - заявила она.
Напомним, 2 апреля президент США Дональд Трамп развязал торговую войну, установив пошлины на все товары из Китая на уровне 54%. С тех пор Пекин отвечал симметрично, обещая идти до конца.
Уже через несколько дней Трамп поднял пошлины на китайские товары до 145%. А Пекин поднял пошлины на американские товары до 125%. Недавно в Белом доме заявили, что в результате ответных действий на тарифы США Китаю теперь грозит пошлина на импорт в США в размере до 245%.
На фоне этих событий Трамп призвал Китай позвонить ему для начала переговоров по решению торговой борьбы между двумя крупнейшими экономиками мира.
Китай заявил, что хочет увидеть ряд шагов со стороны администрации президента Дональда Трампа, прежде чем Пекин согласится на торговые переговоры с США.
На что Трамп ранее сегодня таки анонсировал, что тарифы на китайские товары "существенно снизятся". Однако отметил, что не будут отменены полностью.
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