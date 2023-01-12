В Белом доме отреагировали на очередные кадровые перестановки в командовании РФ

Кадровые перестановки в военном командовании РФ далеко не первая попытка оккупантов преодолеть проблемы, которые они создали сами, когда развязали войну против Украины.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на брифинг пресс-секретаря Белого дома Карин Жан-Пьер.
"Россияне внесли много изменений (на протяжении полномасштабного вторжения - ред.)", - отметила спикер.
В то же время Жан-Пьер подчеркнула, что эту войну начала РФ и может прекратить агрессию прямо сейчас, если в Москве захотят это сделать.
Представительница Белого дома также добавила, что президент США Джо Байден неоднократно лично выражал поддержку и восхищение украинским народом, который мужественно противостоит захватчикам.
Напомним, 11 января Минобороны РФ назначило нового командующего оккупационными войсками в Украине.
Кстати, в разведке Великобритании прокомментировали кадровые перестановки в руководстве российской армии.
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