RU

Новости
+
-

Новости Украины
Война в Украине
Экономика
Мир
Происшествия

Аналитика
+
-

Аналитика
Статьи
Интервью
Мнения

Политика

Бизнес
+
-

Бизнес
Экономика
Финансы
Авто
Tech
Энергетика
Белая экономика

Жизнь
+
-

Жизнь
Деньги
Изменения
Образование
Общество

Развлечения
+
-

Развлечения
Шоу бизнес
Советы
Гороскопы
Праздники
Интересное
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психология
Еда
Путешествия
Здоровая жизнь
Мода и красота
Drone Deals Ормузский пролив Война в Украине

Билл Гейтс признался, что Эпштейн шантажировал его угрозами рассказать о внебрачных связях

01:23 11.06.2026 Чт
2 мин
Миллиардер и покойный преступник обсуждали благотворительную деятельность
aimg Юлия Маловичко
Фото: миллиардер Билл Гейтс (Getty Images)

Сооснователь Microsoft Билл Гейтс выступил перед комитетом Палаты представителей США, который расследует дело Джеффри Эпштейна. Миллиардер заявил, что финансист шантажировал его информацией о внебрачных отношениях.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Билл Гейтс 10 июня дал закрытые показания следствию в ходе которых сказал, что во время контактов с Эпштейном не осознавал в полной мере масштаба его преступлений.

"Я не до конца понимал масштабы преступлений Эпштейна", - заявил он, добавив, что никогда не был свидетелем незаконных действий с его стороны.

В то же время миллиардер рассказал, что после знакомства Эпштейн пытался использовать информацию о его внебрачных связях для давления.

"Эпштейн пытался использовать информацию о моих изменах, а также ряд ложных утверждений, чтобы заставить меня возобновить контакты с ним", - говорится в показаниях Гейтса.

По словам бизнесмена, эти попытки оказались безуспешными.

Что расследует Конгресс

Слушания состоялись в рамках более широкого расследования относительно того, как Министерство юстиции США вело дела Эпштейна и его соратницы Гислейн Максвелл.

Глава комитета Джеймс Комер пригласил Гейтса для дачи объяснений после появления новых документов о его контактах с Эпштейном. Согласно материалам дела, после отбытия наказания в 2008 году финансист неоднократно встречался с Гейтсом для обсуждения благотворительных проектов.

Сам миллиардер ранее признавал, что контакты с преступником были ошибкой, и объяснял их попытками найти дополнительное финансирование для глобальных гуманитарных программ.

Дело Эпштейна

В 2008 году Джеффри Эпштейн признал вину по делу о проституции несовершеннолетней и отбыл 13 месяцев заключения. В 2019 году ему предъявили новые обвинения в торговле несовершеннолетними с целью сексуальной эксплуатации, однако он с ними не согласился.

До начала суда Эпштейн умер в тюрьме, а его смерть официально признали самоубийством.

Следует отметить, что имя президента США Дональда Трампа также неоднократно появлялось в материалах расследования дела Эпштейна. В рассекреченных документах Министерства юстиции США говорилось, в частности, о знакомстве Трампа с 14-летней девушкой на его курорте Мар-а-Лаго во Флориде.

Не упустите главное! Подпишитесь на наши обновления в Google!
Или читайте нас там, где вам удобно!
Больше по теме:
Билл Гейтс