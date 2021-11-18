Білл Гейтс прогнозує зниження небезпеки COVID-19 нижче рівня сезонного грипу

Він зазначив, що поліпшенню ситуації сприятимуть природний і вакцинний імунітети, а також створення пероральних препаратів.

"Рівень смертності та захворюваність повинен різко знизитися", - Гейтс.

За словами Гейтса, питання про вакцинацію світу від COVID - 19 буде стояти по-іншому в наступному році, оскільки проблеми з поставками будуть вирішені і замінені питаннями про те, як їх все логістично розподілити.

"Вакцини є дуже хорошими новинами, і обмеженість пропозиції буде значною мірою вирішена. Коли ми вийдемо на ринок в середині наступного року, ми будемо обмежені логістикою та попитом", - сказав Гейтс у віртуальному інтерв'ю Bloomberg.

Гейтс заявив, що в багатьох країнах неясно, яким буде рівень попиту, особливо в таких місцях, як Африка на південь від Сахари.