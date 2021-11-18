UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры

Билл Гейтс прогнозирует снижение опасности COVID-19 ниже уровня сезонного гриппа

Автор: Александр Белоус

Основатель компании Microsoft миллиардер Билл Гейтс считает, что уже к середине 2022 года смертность и заболеваемость COVID-19 могут упасть ниже уровня сезонного гриппа. Это произойдет, если к тому времени не появятся новые опасные штаммы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление Гейтса на форуме Bloomberg New Economy Forum в Сингапуре.

Он отметил, что улучшению ситуации будут способствовать природный и вакцинный иммунитеты, а также создание пероральных препаратов.

"Уровень смертности и заболеваемость должен резко снизиться", - Гейтс.

По словам Гейтса, вопрос о вакцинацию мира от COVID-19 будет стоять по-другому в следующем году, поскольку проблемы с поставками будут решены и заменены вопросами о том, как их все логистически распределить.

"Вакцины - очень хорошие новости, и ограниченность предложения будет в значительной степени решена. Когда мы выйдем на рынок в середине следующего года, мы будем ограничены логистикой и спросом", - сказал Гейтс в виртуальном интервью Bloomberg.

Гейтс заявил, что во многих странах неясно, каким будет уровень спроса, особенно в таких местах, как Африка к югу от Сахары.

По данным опроса Центра Разумкова, среди украинцев нет единого мнения по вопросу, какой способ борьбы с распространением коронавируса является наиболее действенным. Около трети опрошенных (31,1%) назвали тотальную вакцинацию населения.

Читайте РБК-Украина в Google News
Билл ГейтсКоронавирус