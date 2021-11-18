Билл Гейтс прогнозирует снижение опасности COVID-19 ниже уровня сезонного гриппа

Он отметил, что улучшению ситуации будут способствовать природный и вакцинный иммунитеты, а также создание пероральных препаратов.

"Уровень смертности и заболеваемость должен резко снизиться", - Гейтс.

По словам Гейтса, вопрос о вакцинацию мира от COVID-19 будет стоять по-другому в следующем году, поскольку проблемы с поставками будут решены и заменены вопросами о том, как их все логистически распределить.

"Вакцины - очень хорошие новости, и ограниченность предложения будет в значительной степени решена. Когда мы выйдем на рынок в середине следующего года, мы будем ограничены логистикой и спросом", - сказал Гейтс в виртуальном интервью Bloomberg.

Гейтс заявил, что во многих странах неясно, каким будет уровень спроса, особенно в таких местах, как Африка к югу от Сахары.