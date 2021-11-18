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Білл Гейтс прогнозує зниження небезпеки COVID-19 нижче рівня сезонного грипу

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Україна, Четвер 18 листопада 2021 11:36
Білл Гейтс прогнозує зниження небезпеки COVID-19 нижче рівня сезонного грипу Фото: засновник компанії Microsoft Білл Гейтс (Getty Images)
Автор: Олександр Білоус

Засновник компанії Microsoft мільярдер Білл Гейтс вважає, що вже до середини 2022 року смертність і захворюваність COVID-19 можуть впасти нижче рівня сезонного грипу. Це станеться, якщо до того часу не з'являться нові небезпечні штами.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву Гейтса на форумі Bloomberg New Economy Forum в Сінгапурі.

Він зазначив, що поліпшенню ситуації сприятимуть природний і вакцинний імунітети, а також створення пероральних препаратів.

"Рівень смертності та захворюваність повинен різко знизитися", - Гейтс.

За словами Гейтса, питання про вакцинацію світу від COVID - 19 буде стояти по-іншому в наступному році, оскільки проблеми з поставками будуть вирішені і замінені питаннями про те, як їх все логістично розподілити.

"Вакцини є дуже хорошими новинами, і обмеженість пропозиції буде значною мірою вирішена. Коли ми вийдемо на ринок в середині наступного року, ми будемо обмежені логістикою та попитом", - сказав Гейтс у віртуальному інтерв'ю Bloomberg.

Гейтс заявив, що в багатьох країнах неясно, яким буде рівень попиту, особливо в таких місцях, як Африка на південь від Сахари.

За даними опитування Центру Разумкова, серед українців немає єдиної думки з питання, який спосіб боротьби з поширенням коронавірусу є найбільш дієвим. Близько третини опитаних (31,1%) назвали тотальну вакцинацію населення.

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Билл Гейтс Коронавірус
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