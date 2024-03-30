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В Белой Церкви взорвалась квартира в пятиэтажке, есть жертва

Фото: спасатели локализовали пожар (t.me/dsns_telegram)
Автор: Карина Левицкая

Спасатели локализовали пожар, возникший в многоэтажке Белой Церкви после взрыва в одной из квартир.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Государственную службу чрезвычайных ситуаций Украины.

Спасатели сообщили, что сегодня, 30 марта, в 14:56 в оперативно-диспетчерскую службу Белоцерковского района поступило сообщение, что в городе Белая Церковь, на пер. Грузинском, в квартире на 3-м этаже 5-ти этажного жилого дома произошел взрыв неустановленного предмета.

 

По прибытию спасателями было установлено, что в результате взрыва:

  • разрушен 1 балкон на 3-м этаже полностью и 1 частично;
  • горит квартира на 3-м и 4-м этажах.

В ходе разведки работники ГСЧС обнаружили, что со 2-го до 5-го этажа произошло разрушение железобетонного перекрытия.

Во время локализации пожара в квартире на 2-м этаже была обнаружена 1 погибшая женщина. В то же время на 4-м этаже работники ГСЧС спасли ребенка.

По состоянию на данный момент пожар в доме локализован.

 

Напомним, 27 марта в Одессе вспыхнул пожар в многоэтажке, но ей предшествовал взрыв. Местные Telegram-каналы утверждали, что пожар возник из-за якобы взрыва газового баллона.

Также недавно в Харькове горела многоэтажка. Как сообщили спасатели, в результате инцидента два человека погибли.

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Белая ЦерковьКиевская областьГСЧС