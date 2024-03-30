В Белой Церкви взорвалась квартира в пятиэтажке, есть жертва

Спасатели сообщили, что сегодня, 30 марта, в 14:56 в оперативно-диспетчерскую службу Белоцерковского района поступило сообщение, что в городе Белая Церковь, на пер. Грузинском, в квартире на 3-м этаже 5-ти этажного жилого дома произошел взрыв неустановленного предмета.

По прибытию спасателями было установлено, что в результате взрыва:

разрушен 1 балкон на 3-м этаже полностью и 1 частично;

горит квартира на 3-м и 4-м этажах.

В ходе разведки работники ГСЧС обнаружили, что со 2-го до 5-го этажа произошло разрушение железобетонного перекрытия.

Во время локализации пожара в квартире на 2-м этаже была обнаружена 1 погибшая женщина. В то же время на 4-м этаже работники ГСЧС спасли ребенка.

По состоянию на данный момент пожар в доме локализован.