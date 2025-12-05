ua en ru
В Белой Церкви началось строительство квартала на 1000 квартир для переселенцев из Мариуполя

Украина, Пятница 05 декабря 2025 18:50
UA EN RU
В Белой Церкви началось строительство квартала на 1000 квартир для переселенцев из Мариуполя Фото: в Белой Церкви началось строительство квартала на 1000 квартир для переселенцев из Мариуполя (metinvestholding.com)
Автор: Александр Мороз

В Белой Церкви официально запустили пилотный проект строительства жилого комплекса на 1000 квартир для переселенцев из Мариуполя. Комплекс будет включать 16 домов на 1000 квартир, и обеспечит жильем более 3000 переселенцев.

Об этом сообщает пишет РБК-Украина со ссылкой на "Метинвест".

Квартиры передадут в собственность Мариупольской громады, они будут полностью отремонтированы и оснащены мебелью и техникой. Арендная плата будет составлять не более 30% среднего дохода семьи, но не более 4-6 тыс. грн в месяц. Отдельные категории ВПЛ смогут проживать бесплатно в рамках государственных программ. Также ведутся переговоры о международной поддержке для масштабирования проекта.

Во время церемонии на строительной площадке вице-премьер-министр по восстановлению, министр развития громад и территорий Украины Алексей Кулеба вместе с партнерами открыл памятный знак, посвященный Героям гарнизона "Мариуполь". В его основу заложен якорь военного судна "Донбасс", которое во время обороны города было затоплено, чтобы заблокировать заход российских кораблей в порт.

"Это больше, чем жилье. Это возможность для людей, которые потеряли свои дома, восстановить жизнь в Украине", - отметил городской голова Мариуполя Вадим Бойченко.

Строительство происходит в рамках правительственной инициативы "Мой дом. Украина", предусматривающей формирование государственной системы доступного жилья для социально уязвимых граждан. Пилот для мариупольцев реализуется в соответствии с постановлением правительства №814 Мариупольским городским советом при участии Минразвития, Киевской ОГА, Белоцерковского горсовета и при поддержке Группы Метинвест.

"Мариуполь - город несокрушимых героев. Масштабы потерь, которые понесли наши граждане, в частности мариупольцы - беспрецедентные, поэтому старт проекта "Мой дом. Украина" - важный шаг в развитии новой жилищной политики. Должны масштабировать такую модель. Благодаря консолидированному подходу в формате "Бок о Бок", где объединены усилия государства, общества и бизнеса, возвращаем людям не просто крышу над головой, а возможность уверенно строить свое будущее на украинской земле", - отметил Вице-премьер-министр по восстановлению Украины - министр развития общин и территорий Алексей Кулеба.

Строительство уже прошло этап землеотвода и основные подготовительные работы. После утверждения порядка финансирования начнется получение разрешений и старт активных работ. Первую очередь, - восемь домов для более 500 семей, - планируют возвести по технологии стального каркаса, что сократит сроки и уменьшит расходы. Группа Метинвест уже передала государству и Мариупольскому горсовету документацию квартала "Стальная мечта" для дальнейшего использования: в компании говорят, что проект позволяет расширить использование украинской стали в социальном строительстве и способствовать усилению устойчивости громад.

"Для Рината Ахметова невероятно важно видеть, как инвестиции в устойчивость и восстановление Украины дают реальный результат. Созданный Метинвестом проект жилого квартала по концепции "Стальная Мечта" является универсальным, учитывает европейские принципы соцжилья с достойными условиями, и может быть тиражирован для системного решения проблем ВПЛ. Ринат Ахметов и дальше намерен системно поддерживать реализацию подобных проектов в координации с государством и международными партнерами", - говорит директор по коммуникациям SCM и председатель Наблюдательного совета Фонда Рината Ахметова Наталья Емченко.

По словам главы Киевской ОГА Николая Калашника, область уже приняла более 230 тыс. переселенцев, и новый жилой квартал окажет положительное влияние на экономику региона. Проект соответствует принципам и концепции соцжилья, разработанными Big City Lab и партнерами, и предусматривает низкоэтажную застройку с безбарьерной средой, пространствами для отдыха, детскими зонами, доступными сервисами и укрытиями.

В дальнейшем пилот планируют масштабировать на регионы с наибольшим количеством мариупольцев - Львов и Днепр.

Что известно об экспериментальном проекте

Возведение первого квартала предусмотрено в Белой Церкви в соответствии с правительственным постановлением №814. Строительство будет финансироваться из местного бюджета, аккумулированного Мариупольским горсоветом, при поддержке Министерства развития общин и территорий Украины, Киевской областной военной администрации и Белоцерковского горсовета. Проект станет системным шагом Правительства по жилищной поддержке ВПЛ из Мариуполя, пока не будет разблокирована госпрограмма компенсации за разрушенное и поврежденное имущество для всех жителей временно оккупированных громад.

Сейчас уже 9086 мариупольцев изъявили желание получить жилье по Постановлению КМУ №814: Мариупольский городской совет зарегистрировал заявления от 4543 семей, среди которых 10% - семьи военнослужащих, 39% пожилых людей, 25% - семьи с детьми, 7% - наиболее социально уязвимые категории (многодетные, имеющие инвалидность и т.д.).

Пилотный проект в Белой Церкви станет первым в Украине жилым объектом, соответствующим новым принципам социального жилья, разработанным Big City Lab, архитектурным бюро PUPA, консалтинговой компанией Civitta и Мариупольским городским советом по запросу Минразвития. В будущем предусмотрено масштабирование проекта на Львов и Днепр, где сейчас проживает больше всего переселенцев из Мариуполя.

Белая Церковь Мариуполь
