Белый дом заявил о новой схеме обхода тарифов Трампа китайскими компаниями

По данным отчета Белого дома, через тарифную стену таким образом проходят товары примерно на 75 млрд долларов. В результате, Соединенные Штаты, как утверждается в документе, теряют "десятки миллиардов долларов" потенциальных тарифных поступлений.

Как китайские товары попадают в США

Различные тарифные ставки для товаров из разных стран являются одной из ключевых составляющих торговой политики Трампа. В то же время в Белом доме отметили, что такая система создает возможности для арбитража и уклонения от уплаты тарифов.

В частности, китайские экспортеры могут сначала отправлять товары в третью страну – например, Вьетнам или Мексику. Там продукцию переупаковывают или подвергают минимальной обработке, после чего она направляется в Соединенные Штаты.

Торговый советник Белого дома Питер Наварро заявил, что Китай использует сложный комплекс мер, направленных на перевалку товаров и избегание тарифов.

"Коммунистический Китай предпринял чрезвычайно сложный комплекс действий, направленных, по сути, на перевалку товаров и тем самым избегание тарифов", - сказал Наварро.

У Трампа ищут способ противодействовать схеме

Белый дом пытался препятствовать подобным практикам из-за торговых соглашений, которые в течение последнего года заключались, в частности, с Вьетнамом и Индонезией.

В то же время, администрация признает сложность контроля за такими поставками. В частности, непросто отличить законную перегрузку товаров, когда груз перемещается с одного судна на другое, от действий, направленных на обход тарифов.

По данным сообщения, администрация США работает над системой на основе искусственного интеллекта, которая должна тщательно проверять грузы и выявлять подозрительные поставки.