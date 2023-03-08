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Белый дом об угрозе вторжения белорусской армии в Украину: Не видим признаков подготовки наступления

Фото: Координатор Совета безопасности Белого дома Джон Кирби (Getty Images)
Автор: Олег Васкив

У Соединенных Штатов нет данных, которые могли бы подтвердить готовность белорусских войск принять непосредственное участие в боевых действиях в Украине.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление координатора Совбеза Белого дома Джона Кирби во время прессбрифинга.

"Мы не видели никаких признаков того, что белорусские войска или белорусское правительство планируют ощутимее поддерживать Россию в плане задействования собственных сил в войне в Украине", - отметил чиновник.

Однако Кирби указал, что белорусский режим Александра Лукашенко уже оказывал прямую поддержку российской агрессии.

"Россияне продолжают использовать Беларусь как плацдарм и как место, откуда они могут и продолжают наносить удары по Украине", - добавил представитель Белого дома.

Напомним, министр внутренних дел Игорь Клименко рассказал, что угрозы повторного наступления РФ на север Украины пока не наблюдается.

К слову, как сообщали в СМИ, Россия не планирует наступления из Беларуси, поскольку опрокидывает обученные подразделения с белорусской территории в зоны боевых действий.

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