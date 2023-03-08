Белый дом об угрозе вторжения белорусской армии в Украину: Не видим признаков подготовки наступления

У Соединенных Штатов нет данных, которые могли бы подтвердить готовность белорусских войск принять непосредственное участие в боевых действиях в Украине.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление координатора Совбеза Белого дома Джона Кирби во время прессбрифинга.
"Мы не видели никаких признаков того, что белорусские войска или белорусское правительство планируют ощутимее поддерживать Россию в плане задействования собственных сил в войне в Украине", - отметил чиновник.
Однако Кирби указал, что белорусский режим Александра Лукашенко уже оказывал прямую поддержку российской агрессии.
"Россияне продолжают использовать Беларусь как плацдарм и как место, откуда они могут и продолжают наносить удары по Украине", - добавил представитель Белого дома.
Напомним, министр внутренних дел Игорь Клименко рассказал, что угрозы повторного наступления РФ на север Украины пока не наблюдается.
К слову, как сообщали в СМИ, Россия не планирует наступления из Беларуси, поскольку опрокидывает обученные подразделения с белорусской территории в зоны боевых действий.
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