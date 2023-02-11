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Белый дом считает, что Россия готовится к новому наступлению весной

Фото: представитель Совета национальной безопасности Белого дома Джон Кирби (GettyImages)
Автор: Артур Родивилов

Россия использует зимний период для пополнения личного состава и перевооружения, чтобы весной возобновить наступательные операции в Украине.

Как сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление координатора по стратегическим коммуникациям в Совете нацбезопасности Белого дома Джона Кирби.

По его словам, президент РФ Владимир Путин использует зимние месяцы, чтобы пополнить запасы, провизию, перевооружить силы, пополнить личный состав и "восстановить наступательные операции весной".

Он отметил, что США и союзники в течение последних недель увеличили поставки военной помощи в Украину, "чтобы помочь ВСУ подготовиться к тому, что россияне могут планировать весной".

По словам Кирби, когда улучшатся погодные условия, "бои, вероятно, станут более жестокими".

Напомним, что российские захватчики начали новое наступление в Луганской области. Силы обороны Украины постоянно отражают вражеские атаки в регионе.

Мобилизированный россиянин сбежал из воинской части, прихватив автомат. Событие произошло на оккупированной территории Луганской области.

Российские военные начали новое наступление на Донбассе, однако теплая погода помогает Вооруженным силам Украины успешно обороняться.

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Белый дом