Белый дом ответил Путину: власть в Украине определяется ее конституцией и народом

Предложение Путина о создании временной администрации, судя по всему, было ответом на его давнюю жалобу на то, что власти Украины якобы не являются законным партнером по переговорам, так как президент Владимир Зеленский остался у власти после окончания своего мандата в 2024 году.

"В принципе, конечно, в Украине может быть введена временная администрация под эгидой ООН, США, европейских стран и наших партнеров. Для того, чтобы провести демократические выборы, для того, чтобы привести к власти дееспособное и пользующее доверием народа правительство и потом уже с ними начинать переговоры о мирном договоре", - заявил Путин.

На эти слова уже ответил представитель Совета нацбезопасности Белого дома. Однако Reuters не уточняет имя чиновника.

"Представитель Совета национальной безопасности Белого дома, отвечая на вопрос о высказываниях Путина о временной администрации, заявил, что система управления на Украине определяется ее конституцией и народом страны", - пишет агентство.

Почему выборы нельзя провести сейчас

Важно отметить, что после полномасштабного вторжения РФ, в Украине было введено военное положение. Из-за продолжения боевых действий и наступления России, военное положение раз в три месяца продлевают, что не позволяет провести выборы в стране. Это в свою очередь означает, что нынешние руководители государства, даже несмотря на истечение срока своих полномочий, остаются легитимными властями. В то же время, после отмены военного положения или его не продления, возможность выборов откроется. Это позволит гражданам вновь избрать власть в стране - президента на 5 лет и парламент на 4 года. Плановые местные выборы, при условии отсутствия войны, согласно законодательству должны быть этой осенью.