Белый дом и Госдепартамент отказались комментировать ракетную атаку Израиля на Иран

"Отчеты, которые вы видели, я не собираюсь комментировать, за исключением того, что Соединенные Штаты не участвовали ни в каких наступательных операциях", - сказал Блинкен на пресс-конференции в Италии после завершения встречи с министрами иностранных дел стран "Группы семи" (G7).

Он отвечал на вопрос журналиста, который просил подтвердить сообщения СМИ о том, что в четверг Вашингтон получил заблаговременное предупреждение от Израиля о неизбежном ударе по Ирану в ответ на нападение Тегерана на Израиль на прошлой неделе.

"На чем мы сосредоточены, на чем сосредоточена G7, и опять же, это отражено в нашем заявлении и в нашем разговоре, - это наша работа по деэскалации напряженности, по деэскалации любого потенциального конфликта", - сказал Блинкен в своих первых публичных комментариях относительно израильской атаки со стороны члена кабинета министров администрации президента США Джо Байдена.

Госсекретарь также отказался отвечать на вопросы, касающиеся оценки Белым домом того, закончились ли израильские удары и будет ли Иран отвечать.

Добавим, что в Белом доме также отказались комментировать ракетный удар Израиля по Ирану. Об этом на пресс-брифинге заявила пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер.

Отсутствие комментариев является необычным явлением для Белого дома, который всегда внимательно следит за актуальными событиями на Ближнем Востоке.