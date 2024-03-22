Белый дом о стрельбе в ТЦ под Москвой: ничто не указывает на причастность Украины

Корреспондент привел слова представителя администрации по этому вопросу.

"Джон Кирби: На данный момент нет признаков, что украинцы принимали участие в стрельбе в Москве", - говорится в публикации.

Стрельба в ТЦ под Москвой

Напомним, сегодня вечером, 22 марта, стало известно о стрельбе, произошедшей в подмосковном торговом центре "Крокус Сити холл". По информации российских Telegram-каналов, пострадали не менее 35 человек. Еще 15 - погибли.

После стрельбы торговый центр загорелся, над ним были видны клубы черного дыма.

В сети также показали видео нападения в Crocus City Hall.