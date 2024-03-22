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Білий дім про стрілянину в ТЦ під Москвою: ніщо не вказує на причетність України

Фото: радник Білого дому з питань комунікацій у сфері нацбезпеки Джон Кірбі (Getty Images)
Автор: Володимир Костирін

В адміністрації президента Сполучених Штатів Америки заявили про відсутність якихось даних про можливості причетності України до сьогоднішньої стрілянини у російському торговому центрі "Крокус Сіті хол" (Crocus City Hall) під Москвою.

Про це заявив радник Білого дому з питань комунікацій у сфері нацбезпеки Джон Кірбі, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Twitter (X) репортера "Голосу Америки" Михайла Комадовського.

Корреспондент навів слова представника адміністрації щодо цього питання.

"Джон Кірбі: На даний момент немає ознак того, що українці брали участь у стрілянині у Москві", - йдеться в публікації.

Стрілянина у ТЦ під Москвою

Нагадаємо, сьогодні ввечері, 22 березня, стало відомо про стрілянину, що сталася в підмосковному торговому центрі "Крокус Сіті хол". За інформацією російських Telegram-каналів, постраждали щонайменше 35 людей. Ще 15 - загинули.

Після стрілянини торговий центр загорівся, над ним було видно клуби чорного диму.

Додамо, що у мережі також показали відео нападу у Crocus City Hall.

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