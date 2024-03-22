Білий дім про стрілянину в ТЦ під Москвою: ніщо не вказує на причетність України

Корреспондент навів слова представника адміністрації щодо цього питання.

"Джон Кірбі: На даний момент немає ознак того, що українці брали участь у стрілянині у Москві", - йдеться в публікації.

Стрілянина у ТЦ під Москвою

Нагадаємо, сьогодні ввечері, 22 березня, стало відомо про стрілянину, що сталася в підмосковному торговому центрі "Крокус Сіті хол". За інформацією російських Telegram-каналів, постраждали щонайменше 35 людей. Ще 15 - загинули.

Після стрілянини торговий центр загорівся, над ним було видно клуби чорного диму.

Додамо, що у мережі також показали відео нападу у Crocus City Hall.