Белый дом следит за соблюдением потолков цен на российскую нефть, - Кирби

Представитель Белого дома отметил, что Соединенные Штаты считают потолок цен на экспорт российской нефти важным инструментом и внимательно следят за тем, чтобы установленные ограничения не нарушались.

"Никто не должен покупать российскую нефть, нарушая ограничение цены. Мы продолжим наблюдать и обсуждать это с нашими европейскими союзниками и партнерами – с целью контроля за эффективностью", – заявил Кирби.

Потолок цен

С 5 декабря 2022 г. действует эмбарго Европейского Союза на импорт морской нефти с территории России. Кроме того, страны G7 и Австралия ввели ценовой потолок на уровне 60 долларов за баррель для российской нефти.

Этот механизм позволяет третьим странам покупать российское топливо, используя западное страхование судов. При этом установлен ценовой лимит: 60 долларов за баррель сырой нефти, 45 долларов за баррель тяжелого топлива и 100 долларов за баррель легкого топлива, такого как бензин и дизельное топливо.

Однако, по данным Financial Times, России удалось избежать санкций G7 на большую часть своей нефти.