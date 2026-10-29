Белый дом становится на колени перед Путиным и предает украинцев, - Обама

Политика команды президента США Дональда Трампа приводит к тому, что Штаты теряют своих союзников, однако и это еще не все.

С таким заявлением выступил экс-президент США Барак Обама, сообщает РБК-Украина со ссылкой на " Nexta ".

Бывший президент США не скрывает возмущения политикой Белого дома в отношении войны России против Украины, а также подходом администрации к отношениям с международными союзниками Вашингтона.

О своем несогласии с позицией администрации Трампа Обама заявил во время выступления на предвыборном митинге Демократической партии.

По мнению экс-президента США, Белый дом собственными руками разрушает многолетние союзы и оставляет на произвол судьбы тех, кто борется за независимость.

"Пока мы отдаляемся от ключевых союзников, таких как Канада, Белый дом становится на колени перед Путиным и предает украинцев, которые борются за свою свободу и демократию", - заявил Обама.

Как пояснил бывший американский лидер, отказ от поддержки союзников и уступки Кремлю не только противоречат базовым ценностям США, но и наносят удар по глобальной безопасности и позициям самой Америки на международной арене.