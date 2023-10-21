Белый дом опроверг, что Байден призывал Израиль отложить операцию в Секторе Газа

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Что произошло

Накануне Байден поднимался по лестнице на борт самолета Air Force One, в этот момент один из репортеров выкрикнул вопрос, перекрикивая звук двигателей самолета. Американский лидер остановился и сказал: "Да". После этого Байден вошел в самолет.

СМИ сообщили, что Байден якобы подтвердил, что США призывают Израиль отложить наземную операцию в Газе на фоне того, что ХАМАС освободил из плена двух заложниц.

Белый дом опровергает

Как объяснил представитель Белого дома Бен Лаболт, Байден не услышал вопроса журналиста, который спросил, должен ли Израиль отложить потенциальное наземное вторжение в Сектор Газа.

"Президент был далеко. Он не услышал вопрос полностью. Вопрос звучал так: "Хотели бы вы, чтобы было освобождено больше заложников?". Больше он ничего не комментировал", - сказал он.

Что этому предшествовало

Напомним, 7 октября боевики ХАМАС вторглись на территорию Израиля. После этого Израиль начал операцию против ХАМАСа. Ее следующим этапом может стать наземная операция в Секторе Газа.

Стоит отметить, что спикер ЦАХАЛа заявил о подготовке к новому этапу войны. По словам представителя израильской армии, операция может занять несколько недель.

Также вчера, 20 октября, боевики ХАМАС отпустили двух заложниц - гражданок США Юдит и Натали Раанан. Байден заявил, что это результат работы американских чиновников.