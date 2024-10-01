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Белый дом одобряет операцию Израиля в Ливане против "Хезболлы", но предупреждает о рисках

Вторник 01 октября 2024 07:49
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Белый дом одобряет операцию Израиля в Ливане против "Хезболлы", но предупреждает о рисках Фото: в Белом доме высказались об операции Израиля в Ливане (wikipedia.org)
Автор: Владимир Костырин

В администрации президент США считает, что наземная операция Израиля на юге Ливана против инфраструктуры боевиков "Хезболлы" соответствует праву страны защищаться от угроз со стороны террористических групп. Но миссии связаны с реальным риском.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на CNN.

По словам представителя Совета национальной безопасности США, американская сторона понимает, что Израиль "будет проводить ограниченные операции", чтобы уничтожить инфраструктуру "Хезболлы", которая может быть использована против гражданского населения.

"Это соответствует праву Израиля защищать своих граждан и безопасно возвращать мирных жителей в свои дома", - заявил представитель Совета нацбезопасности Штатов.

Американский чиновник подчеркнул, что Белый дом "поддерживает право Израиля защищаться от "Хезболлы" и всех поддерживаемых Ираном террористических групп".

Вместе с тем пресс-секретарь предупредил, что Вашингтон "знает, что проведение миссии может представлять риск, и мы будем продолжать обсуждать это с израильтянами".

В Белом доме заявили, что продолжают следить за израильской операцией на юге Ливана.

Ранее официальные лица США сообщили CNN, что израильские коллеги проинформировали их о том, что наземная операция Израиля в Ливане должна быть ограниченной по объему и продолжительности.

Американское издание пишет, что вместе с тем они публично подчеркнули возможность того, что такая израильская операция может в конце концов расшириться в масштабе, и превратиться в долгосрочное вторжение.

Впрочем, напомним, ранее высокопоставленный израильский чиновник заявил американским СМИ, что "никакой долгосрочной оккупации южного Ливана не будет".

Ранее сообщалось, что в Израильской армии этой ночью заявили, что войска ЦАХАЛ приступили к наземным рейдам на юге Ливана в рамках операции против "Хезболлы".

На фоне нее также состоялся разговор между главами Минобороны США и Израиля. В Пентагоне заявили, что министры обсудили также "серьезные последствия" для Ирана, если Тегеран решится на прямое нападение на Израиль.

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Соединенные Штаты Америки Израиль Ливан Белый дом
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