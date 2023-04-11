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Белый дом еще не знает, кто стоит за "сливом" секретных документов, - Кирби

Фото: координатор Совета нацбезопасности США Джон Кирби (Getty Images)
Автор: Мария Кучерявец

В Белом доме все еще не знают, кто может быть причастен к "сливу" секретных военных документов. Проверка продолжается.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление координатора Совета нацбезопасности США Джона Кирби на брифинге в Белом доме.

"Мы не знаем, что в этих документах, мы не знаем, кто несет ответственность за это, и мы не знаем, есть ли у тех, кто это сделал, больше документов, которые они хотят опубликовать. Мы следим за ситуацией настолько внимательно, насколько это возможно. Но правда в том, что у нас сейчас нет информации", - рассказал Кирби.

По его словам, некоторые из документов однозначно являются поддельными. Но он не уточнил о каких именно идет речь и сколько из них являются действительными. Также Кирби отметил, что проверка идет и добавил, что президент США знает об инциденте.

"Президент был проинформирован, его впервые проинформировали в конце прошлой недели, когда мы все узнали, что там есть какие-то документы. Он был проинформирован и поддерживал контакт с представителями национальной безопасности на протяжении всех выходных", - сообщил Кирби.

Как сообщалось, в Пентагоне все еще оценивают масштаб утечки секретной информации, произошедший в последние недели.

Напомним, как заявили в Вашингтоне, эта "утечка", в которой якобы могла содержаться секретная информация об Украине, представляет серьезный риск для национальной безопасности США.

Детальнее о возможной утечке секретных документов американских военных - читайте в материале РБК-Украина.

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