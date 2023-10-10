Белый дом рассматривает возможность объединения военной помощи Украине и Израилю, - СМИ

Как сообщается, законодатели обеих партий, поддерживающих предоставление Украине дополнительной помощи, предложили этот подход как потенциальный способ обеспечить финансирование Киева, несмотря на сопротивление некоторых членов Республиканской партии в Палате представителей и Сенате.

Отмечается, что группа консерваторов в Палате представителей решительно выступает против нового финансирования для Украины, о котором попросил Белый дом, однако выделение дополнительной помощи Израилю после атаки боевиков ХАМАС на израильтян не вызывает такого сопротивления среди членов Конгресса США.

По словам представителя администрации президента США Джо Байдена, Белый дом "оценивает политическую жизнеспособность объединения помощи Украине и Израилю".

Координатор Совета национальной безопасности по стратегическим коммуникациям Джон Кирби сказал, что потребности обоих государств важны, а США "достаточно большой, экономически жизнеспособной и достаточно динамичной" страной, чтобы поддерживать обоих.

Хотя США уже оказали Израилю срочную военную помощь, Белый дом ожидает, что для дополнительных усилий потребуется одобрение Конгресса.

Такие дискуссии возникли из-за того, что Байден подписал законопроект о краткосрочных расходах во избежание шатдауна. Однако он не предусматривал финансирования для Украины.

Благодаря сильной поддержке Демократической партии и значительной поддержке Республиканской партии существует широкий консенсус между двумя партиями по оказанию помощи как Израилю, так и Украине.

Помощь Украине и Израилю от США

США активно помогают Украине с самого начала полномасштабного вторжения в РФ. Однако недавно Конгресс не внес вопрос финансирования помощи Украине во временный бюджет - этот вопрос будет рассматриваться отдельно.

Отметим, что в СМИ писали о намерениях администрации Байдена выделить Украине рекордный пакет в 100 млрд долларов. Об аналогичном пакете сообщили и в The Wall Street Journal - там привели слова сенаторов от обеих партий, которые заявляли, что поддержат такую помощь.

Относительно Израиля известно, что США направляют свою авианосную группу в восточную часть Средиземного моря из-за нападения террористов ХАМАС на Израиль. Также, по словам неназванного американского чиновника, Соединенные Штаты перебросят в Средиземноморский регион более 20 самолетов, говорится об истребителях F-35 и F-15. Кроме того, сообщалось об обмене разведданными между странами.