Белый дом о "прорыве" в Курской области: поддерживаем связь с украинскими коллегами

США поддерживают связь с украинской стороной на фоне прорыва границы в Курской области. Однако Вашингтон пока не готов к каким-либо комментариям.
Об этом заявил советник Белого дома по коммуникациям в сфере нацбезопасности Джон Кирби, сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Голос Америки".
"Я думаю, что оставлю здесь место, чтобы позволить Украине так или иначе говорить о своих военных операциях. Мы поддерживаем связь с нашими украинскими коллегами и работаем над тем, чтобы лучше понять, что они делают, каковы их цели, какова их стратегия", - сказал журналистам представитель Белого дома.
В то же время Кирби отказался дать характеристику ситуации в Курской области, объяснив это тем, что следует дождаться, пока у Вашингтона будет лучшее представление о событиях на территории российского региона.
Также представитель Белого дома заверил, что украинская армия не нарушала ограничений, наложенных США на удары вглубь российской территории американским оружием.
"Они используют ее в зоне, где мы раньше говорили, что они могут использовать оружие США для трансграничных ударов. Конечная цель здесь - помочь Украине защитить себя, и мы просто посмотрим, что об этом скажет Украина", - добавил он.
Четыре дня назад на границе Курской и Сумской области в районе города Суджа произошел прорыв границы. Несмотря на активную реакцию на эти события российской стороны, руководство Украины пока официально не комментирует ситуацию в Курской области.
По неофициальным данным, российская армия потеряла контроль над около сотней квадратных километров территории в Курской области. Вчера в сети даже появилось видео с бойцами украинской 61-й бригады в городе Суджа. Детальнее с картами "серых зон" в Курской области - можно ознакомиться по ссылке.
Из-за так называемого прорыва в Курской, Брянской и Белгородской областях объявили контртеррористическую операцию. Также россияне начали перебрасывать под Курск подразделения из других участков фронта. Как это может повлиять на ситуацию на поле боя - читайте в материале РБК-Украина.
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