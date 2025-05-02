Белый дом показал бюджет Трампа: рекордный триллион на оборону при массовой экономии

Согласно заявлению Бюджетного управления Белого дома, администрация Трампа хочет сократить федеральные расходы в следующем году на 163 миллиарда долларов.

Проект бюджета предусматривает увеличение расходов на оборону на 13 %, до 1 трлн долларов, а на внутреннюю безопасность - почти на 65 % по сравнению с бюджетом 2025 года.

При этом расходы на необоронные нужды хотят сократить на 23 % до самого низкого уровня с 2017 года. В частности, в проекте бюджета Трамп предлагает радикальное сокращение ключевых программ в области экологии, энергетики, образования и внешней помощи.

Стоит заметить, что такой документ, который был направлен в Конгресс, представляет собой перечень желаемых расходов администрации, который, как правило, носит символический характер и вряд ли будет реализован полностью, поскольку республиканцы в Конгрессе готовят свои собственные законопроекты, чтобы обеспечить финансирование правительства и избежать его закрытия 1 октября.

Так называемый "тощий" бюджет - это набросок приоритетов администрации, который даст республиканцам в Конгрессе образец для начала разработки законопроектов о расходах.