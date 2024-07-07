Белый дом опасается вводить новые санкции против России. NYT узнало причину

По данным издания, американское казначейство предложило новые меры, чтобы нанести ущерб флоту устаревших нефтяных танкеров, которые помогают доставлять российскую нефть покупателям по всему миру вопреки западным санкциям.

Так, усилия ведомства направлены на то, чтобы наказать Россию, но они зашли в тупик из-за опасений Белого дома.

"В то время как официальные лица в казначействе хотят вывести российские танкеры из строя, экономические советники в Белом доме обеспокоены тем, что это повлечет за собой риск роста цен на нефть этим летом и повышении цен на бензин в США, что может повредить предвыборной кампании Байдена", - отмечается в статье.

Источники издания сообщили, что согласно аналитическим данным казначейства, подобные антироссийские санкции минимально повлияют на нефтяной рынок. Тем не менее, предложенная инициатива продолжает висеть на рассмотрении и вряд ли будет принята до окончания выборов.