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Белый дом подтвердил встречу Байдена с Шольцем и назвал дату

Фото: американский президент Джо Байден и немецкий канцлер Олаф Шольц (flickr.com/number10gov)
Автор: Карина Левицкая

В США подтвердили встречу американского президента Джо Байдена с немецким канцлером Олафом Шольцом. Визит состоится в начале февраля.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт Белого дома.

"Президент Байден будет приветствовать канцлера Германии Олафа Шольца в Белом доме 9 февраля", - говорится в заявлении Белого дома.

Запланировано, что во время встречи они обсудят усилия, направленные на предотвращение региональной эскалации на Ближнем Востоке, свою непоколебимую поддержку права Израиля на самооборону, а также необходимость увеличения жизненно важной помощи и защиты гражданского населения в Газе от вреда.

Кроме того, президент Байден и канцлер Германии также будут координировать свои действия в преддверии саммита НАТО в Вашингтоне.

Визит Шольца в США

Напомним, вчера мы сообщали, что канцлер Германии в первой половине февраля поедет в Вашингтон для встречи с президентом США Джо Байденом.

Лидеры, среди прочего, также обсудят дальнейшую помощь Украине.

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Соединенные Штаты АмерикиДжозеф БайденБелый домОлаф Шольц