Белый дом о переговорах Зеленского и Байдена: общаются регулярно и часто

Президент Украины Владимир Зеленский и его американский коллега Джо Байден проводят регулярные и частые переговоры.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление координатора по стратегическим коммуникациям Совета нацбезопасности США Джона Кирби на брифинге .

"Общение между президентом Байденом и президентом Зеленским? Они говорят регулярно и часто", - отметил Кирби, отвечая на вопрос о следующих переговорах двух лидеров.

Он также подчеркнул, что не может раскрыть конкретную дату следующего звонка между Зеленским и Байденом.