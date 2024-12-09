Белый дом о падении режима Асада: показало ослабление России и Ирана

Файнер отметил,что как Москва, так и Иран были "были застигнуты врасплох" событиями в Сирии, и это не просто ошибка или случайность.

"Режим Асада фактически стал совместным российско-иранским проектом в Сирии, и оба этих партнера по совместному проекту больше не могли оказывать поддержку, которая была необходима режиму, чтобы выжить, и это большая часть того, почему он больше не у власти", - добавил он.

Заместитель советника по национальной безопасности США обратил внимание, что это уже "не первая потеря" для Ирана на Ближнем Востоке за этот год. До этого "сильно ослабли” ХАМАС и "Хезболла", а иранские попытки нанести удары по Израилю не были успешными.

"Это не момент силы для Ирана, и каковы последствия этого, я позволю другим рассуждать, но это, откровенно говоря, результат работы Соединенных Штатов и наших партнеров в течение последнего года, которая привела нас к этому моменту", - уточнил он.

Также Файнер подчеркнул, что война в Украине “показала, каким партнером по безопасности может быть Россия для других стран”.