Белый дом обсудил с оборонной промышленностью США производство оружия для Украины

Неназванные представители Белого дома сообщили, что во встрече приняли участие руководители компаний, которые представляют разные направления американский военно-промышленный комплекс.

Отмечается, что советник президента США Джо Байдена по национальной безопасности Джейк Салливан созвал встречу, чтобы добиться "возобновления акцента на оказании помощи Украине и преодоления ряда ключевых технологических проблем, которые они определили как сдерживающие ее прогресс и динамику на поле боя".

В числе участников были менеджеры компаний Palantir Technologies и Anduril Industries, которые преимущественно специализируются на оборонных компьютерных системах, а также Fortem и Skydio, которые занимаются дронами и борьбой с ними.

Участники встречи обсуждали, каким образом Вашингтон может предоставить Украине дополнительную военную помощь. В частности, шла речь о технологиях разминирования, беспилотниках и системах для борьбы с российскими дронами.

Источники Белого дома отмечают, что США таким образом пытается расширить доступ Украины к самым современным американским технологиям. Американские чиновники также подтвердили, что компании, представленные на встрече, уже напрямую работают с украинским правительством.

Что предшествовало

Отметим, что во время своего визита в США президент Украины Владимир Зеленский встретился с руководителями американских оборонных компаний. Во время встречи Зеленский предложил создать в Европе оборонный хаб, который будет базироваться в Украине. Он отметил, что у Украины богатый практический опыт в области обороны, полученный в результате войны.

Президент подчеркнул, что Украина готова увеличить производство боеприпасов и военной техники, но для этого ей нужна поддержка крупных иностранных компаний.